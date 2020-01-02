Hakkari’de yaz aylarında yaylalarda kullanılan atlar, kışın yem sıkıntısı nedeniyle sahipleri tarafından kaderine terk ediliyor.

Geçitli ve Işık köylerinde de kaderlerine terk edilen at sürüsü, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanıyor.

"ATLARA SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ"

Duruma tepki gösteren Geçitli ve Işık köyü sakinleri, “Yazın sahipleri tarafından yaylada çalıştırılan atlar kışın doğaya salınıyor. At sahiplerinin amacı yem vermemek ve masraftan kurtulmaktır. Bölgenin tamamı karla kaplanmış durumda ve atlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Soğukların başlamasıyla at sürüsünün açlıktan veya kurt sürüsünün saldırısı sonucu telef olacağından korkuyoruz. Buradan tüm hayvanseverler ve yetkililerden atlara sahip çıkılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Hakkari’de ölüme terk edilen at sürüsü ViDEO