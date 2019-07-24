taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7124
Euro
6.3723
Altın
1426.77
Borsa
102269.53
Gram Altın
262.533

Hakkari'de PKK şantiyeye saldırdı

Yüksekova ilçesinde PKK terör örgütünün düzenlediği hain saldırıda, olay yerinde bulunan şantiye bekçisi ağır yaralandı.

İHA | 24.07.2019 - 15:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Terör örgütü PKK, saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün akşam terör örgütü PKK tarafından bir şantiyeye baskın düzenlenerek 3 kamyon, şantiyenin yakıt deposu, araç malzemeleri ve idari bölüm yakıldı.

PKK SALDIRISI

Yüksekova ilçesine bağlı Beşbulak köyünde bulunan kum eleme tesisi şantiyesi,  terör örgütü PKK tarafından saldırıya uğradı.

Şantiyede 3 kamyon, şantiyeye ait malzeme ve idari bölüm yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Olayı gören vatandaşlar hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Hakkari'de PKK şantiyeye saldırdı

Hakkari'de PKK şantiyeye saldırdı İZLE

ŞANTİYE BEKÇİSİ AĞIR YARALANDI

Şantiyede bekçilik yapan V.D. ise silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hakkari'de PKK şantiyeye saldırdı

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgeye giden jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için inceleme başlattı.

Hakkari'de PKK şantiyeye saldırdı

Hakkari'de PKK şantiyeye saldırdı

Hakkari'de PKK şantiyeye saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

225
Hakan Atilla ailesine kavuştu

Hakan Atilla ailesine kavuştu

173
Babası Boris Johnson'ı anlattı

Babası Boris Johnson'ı anlattı

227
Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

745
30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

391
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

79
İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

İzmir'de yol verme kavgasına baba-oğula saldırdılar

168
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir