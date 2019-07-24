Terör örgütü PKK, saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dün akşam terör örgütü PKK tarafından bir şantiyeye baskın düzenlenerek 3 kamyon, şantiyenin yakıt deposu, araç malzemeleri ve idari bölüm yakıldı.

PKK SALDIRISI

Yüksekova ilçesine bağlı Beşbulak köyünde bulunan kum eleme tesisi şantiyesi, terör örgütü PKK tarafından saldırıya uğradı.

Şantiyede 3 kamyon, şantiyeye ait malzeme ve idari bölüm yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

Olayı gören vatandaşlar hemen jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Hakkari'de PKK şantiyeye saldırdı İZLE



ŞANTİYE BEKÇİSİ AĞIR YARALANDI

Şantiyede bekçilik yapan V.D. ise silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bölgeye giden jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için inceleme başlattı.