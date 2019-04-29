Hakkari'de PKK sığınaklarına operasyon

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada, “Şemdinli ilçesi İncesu mevki kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 4 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 2 adet depo/sığınak, 1 adet RPG-7 silahı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler usulüne uygun olarak imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi