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Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat bulundu

Şemdinli ilçesinde, PKK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İHA | 26.12.2019 - 16:41..
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Bozyamaç köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 4 adet el bombası, 3 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 2 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, bin 400 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet basma düzenekli mayın, 8 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneği, 48 adet EYP (el yapımı patlayıcı)düzeneğinde kullanılmak üzere elektrikli fünye, 70 metre fitil, 4 adet pil bloğu, 4 adet EYP(el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan çip düzeneği, 3 bin metre kablo, 2 bin metre bakır tel ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” denildi.

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