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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda, silah mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

DHA |
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Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Jandarma ekiplerince Şemdinli ilçesine bağlı Derindere mevkii ve Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyü bölgesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda toprağa gömülmüş sehpalı doçka makineli silah, antitank roketatar düzenekli el yapımı patlayıcı, basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 3 kilogramlık uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 5 fünye, 18 büyük pil, akü, 194 metre kablo, mayon kutusu ve boş mayon, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör ile 53 fişek, 9 biksi mühimmatı, 5 sprey boya ve çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu

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