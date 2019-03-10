Hakkari'de polislerden üniversite adaylarına yardım

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında açılan kurslarda, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor.

Kentte uyguladığı sosyal projelerle halk ve polisin daha fazla kaynaşmasını sağlayan ve bu çalışmalarla takdir toplayan İl Emniyet Müdürlüğü, faaliyetlerini sürdürüyor.

GENÇLERİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KORUYORLAR

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutularak geleceğe hazırlanması için uygulanan Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek İçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, 3 yıl önce "Al Bayrağın Gölgesi Projesi" hayata geçirildi.

ÜCRETSİZ DERSLER VERİLİYOR

Bu çerçevede Seyyit Taha İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan kurslarda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan lise son sınıf 130 öğrenciye, Emniyet Müdürlüğünce ücretleri karşılanan 13 öğretmen tarafından Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, felsefe, kimya, fizik ve biyoloji gibi dersleri ücretsiz olarak veriliyor.

İHTİYAÇLAR POLİSLERDEN

Kursa katılan öğrencilerin kırtasiye malzemesi, ulaşım ve kitap gibi her türlü ihtiyacı polislerce karşılanıyor.

Son iki yılda kurslara katılan yaklaşık 250 öğrenciden, 54'ü sağlanan desteklerle üniversite hayaline kavuştu.

BURS İMKANI

Öğrencilerin her türlü sıkıntısıyla ilgilenen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli üniversitelerdeki farklı bölümlere yerleşen 54 öğrenciye burs bağlanmasını sağladı.