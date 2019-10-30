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Hakkari'de santral görevlisinin hafızasında bin numara var

Hakkari Devlet Hastanesi santral görevlisi görme engelli Eyüp Akdag'ın (49), ezberinde yaklaşık bin telefon numarası var.

DHA | 30.10.2019 - 19:44..
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Eyüp Akdag (49), Hakkari Devlet Hastanesi'nde 14 yıldır santral görevlisi olarak çalışıyor.  Görme engelli olan Eyüp Akdag (49), yaklaşık bin telefon numarasını hafızasında tutuyor.

Görme engelli memurun hafızasında bin telefon numarası var VİDEO

1 DEFA SÖYLENMESİ YETERLİ

Hakkari Devlet Hastanesi'nin santralinde görev yapan 3 çocuk babası Eyüp Akdag, ayaklı rehber olarak biliniyor. Telefon numarasının bir defa kendisine söylenmesinin yeterli olduğunu ve hemen ezberlediğini söyleyen Akdag, santralde çalışmaktan memnun olduğunu ve işini çok sevdiğini anlattı.

''EĞİTİM ALMADIM''

Akdag, "Binden fazla telefon numarasını hafızamda tutuyorum. Herhangi bir yerde eğitim almadım. Hakkari'nin 3 ilçesinin ve Van'daki hastanelerin önemli numaralarını biliyorum. İnsanoğlu hangi organını daha da fazla kullanırsa o gelişir. Biz de işimiz gereği hafızamızı fazla kullanıyoruz" dedi.

İNSANLARI SES TONLARINDAN TANIYOR

Akdag'ın bu yeteneği, hastane yöneticilerinin ve çalışanlarının da işini kolaylaştırıyor. Göreve ilk başladığında Eyup Akdağ'ın bu özelliğini duyarak kendisini merak ettiğini belirten Hakkari Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Nejdet Demir, personelinden çok memmun olduğunu kaydetti. Akdag'ın ses tonlarından insanları tanıdığını belirterek, "İletişim kurmak istediğimiz bütün kurumların numaralarını ezbere biliyor. Mesela futbolcuların ayakları çalışıyor, terzilerin elleri, Eyup Akdağ ise hafızasını, zihnini kullanıyor ve geliştiriyor. Biz kendisinden çok memnununuz, becerisine hayranız. İnşallah onunla uzun bir süre daha çalışırız" diye konuştu.

Görme engelli memurun hafızasında bin telefon numarası var -2

Görme engelli memurun hafızasında bin telefon numarası var -3

Görme engelli memurun hafızasında bin telefon numarası var -4

Görme engelli memurun hafızasında bin telefon numarası var -5

Görme engelli memurun hafızasında bin telefon numarası var -6

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