taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6747
Euro
6.3146
Altın
1419.78
Borsa
102837.19
Gram Altın
258.828

Hakkari'de şehit asker için tören

Sınır bölgesinde şehit olan askerimiz, silah arkadaşları tarafından dualarla uğurlandı.

AA | 26.07.2019 - 19:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada şehit olan asker için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende piyade sözleşmeli er Metin Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

DUALARLA UĞURLANDI

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, dua edildi.
Şehidin cenazesi, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

Hakkari'de şehit asker için tören

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Yıldız'ın cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Adana'ya uğurlandı.

Hakkari'de şehit asker için tören

Törene, Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari'de şehit asker için tören

Hakkari'de şehit asker için tören

Hakkari'de şehit asker için tören

Hakkari'de şehit asker için tören

Hakkari'de şehit asker için tören

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

Terörist Mihraç Ural'dan 'hayattayım' pozu

159
Kabinede revizyon gündemde

Kabinede revizyon gündemde

166
Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

175
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz kararına ilk yorum

403
Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

Alinur Aktaş belediye şirketlerinde kendini görevlendirdi

580
ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

ABD, S-400'lerin aktif edilmemesini istedi

276
Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

Emre Belözoğlu maç sonu sinirlerine hakim olamadı

184
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir