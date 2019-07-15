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Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

İlde iç güvenlik operasyonunda şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Cengiz Tokur ve Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

AA | 15.07.2019 - 07:45..
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Hakkari'de, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen 3 asker için tören tertiplendi.

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Cengiz Tokur ve Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi.

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

SİLAH ARKADAŞLARININ OMUZLARINDA TAŞINDILAR

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konulan şehitlerin naaşları, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

Buradaki törenin ardından şehitlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı.

Törene Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari'de şehit askerler için tören düzenlendi

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