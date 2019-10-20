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Hakkari’de şehit olan askere tören düzenlendi

Teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu’nun naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

İHA | 20.10.2019 - 17:57..
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Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Karagöz Tepe bölgesinde 20 Ekim’de saat 02.30 sıralarında gözetleme ve emniyet faaliyetleri icra edilirken teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Er Sezai Eşkioğlu, kaldırıldığı Derecik Sahra Sıhhiye Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Adıyaman, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Abdulmecit Tarhan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emrullah Kaya, polis, askeri erkan ve daire amirleri katıldı.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehidin naaşının alana getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak, şehidin özgeçmişi okundu. Hakkari Müftü Yardımcısı Osman Doğan tarafından okunan duanın ardından şehidin naaşı, güvenlik güçlerinin omuzunda ambulansa taşındı. Erzurum doğumlu olan şehit Piyade Er Sezai Eşkioğlu’nun naaşı, memleketine gönderilmek üzere Yüksekova ilçesine uğurlandı.

Hakkari’de şehit olan askere tören düzenlendi

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