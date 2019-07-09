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Hakkari'de şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

PKK'lı teröristler tarafından askeri araca yapılan saldırıda şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.

DHA | 09.07.2019 - 19:56..
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Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay üst birliğine ikmal faaliyeti esnasında askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Araçta bulunan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (26) ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (27) şehit olurken, bir asker de yaralandı.

Hakkari'de şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, bazı siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari'de şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

DUALARLA UĞURLANDILAR

Tören, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duaların ardından şehitlerin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Şehitler Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun naaşları memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova İlçesi'ne gönderildi.

Hakkari'de şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı


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