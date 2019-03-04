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Hakkari’de taşımalı eğitime kar engeli

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 yerleşim yerinin yolu kapanırken, taşımalı eğitime ise bir gün ara verildi.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 09:58..
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Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Hakkari il merkezine bağlı 8 köy ve 26 mezra ile Yüksekova ilçesine bağlı 1 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari’de taşımalı eğitime kar engeli

EĞİTİME BİR GÜN ARA

Yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, il merkezindeki köylerden taşımalı eğitimle okula erişimleri sağlanan öğrenciler için kar yağışından dolayı, bugün için eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

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