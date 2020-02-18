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Hakkari'de terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Hakkari'de yapılan operasyonda ‘terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 kişi gözaltına alınırken, evlerinde silah ele geçirildi.

İHA | 18.02.2020 - 00:09..
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Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar yürütüldü.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda 15 Şubat’ta Şemdinli ilçesi Konur Köyü ve Tekeli Köyü'nde yapılan operasyonda ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan 2 şahıs gözaltına alındı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör ve 30 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı.

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Hakkari'de terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Hakkari'de terör operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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