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Hakkari'de terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü

Derecik ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılanlar, ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütünden temizlenen yaylaya, doğa yürüyüşü yaptı.

AA | 22.12.2018 - 22:47..
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Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, Derecik 34. Hudut Tugay Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 7 kilometre yürüdü.

Hakkari'de terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü

Katılımcılar, yürüyüş boyunca "Kahrolsun PKK", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak bin 300 rakımlı Vapur Tepe'ye ulaştı.

Yürüyüşe katılanlardan Rıdvan Akbaş, bulundukları yerin, doğasının çok güzel olduğunu söyledi.

Hakkari'de terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü

"DEVLETİMİZİN DİK DURUŞUYLA YAYLALAR TERÖRDEN TEMİZLENDİ"

Bu güzelliklerin terör örgütü PKK'nın gölgesinde kaldığını dile getiren Akbaş, şunları belirtti:

"Daha önceleri terör örgütü nedeniyle buralara gelemiyorduk. Devletimizin dik duruşu ve kararlılığı sayesinde bütün yaylalar terörden temizlendi. Eskiden buralara çıkmak için sürekli izin almamız gerekiyordu ama şimdi rahatça ve istediğimiz zaman gelebiliyoruz. Tırmanırken çok yorulduk ancak bu manzaraya değer. Allah devletimize zeval vermesin. Çocuklar da bugün 3 saatte tepeye çıktı. Komutanlarımız, öğretmenlerimizle yürüyüşe çıktık. Çok mutluyuz. Aramızda daha önce buraya gelmemiş olanlar da vardı."

Hakkari'de terörden temizlenen yaylada doğa yürüyüşü


Yürüyüşe 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Derecik Kaymakamı İdris Arslan, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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