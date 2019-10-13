Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan için tören düzenlendi.

ŞEHİT İÇİN TÖREN

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, şehit Yavan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

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SAMSUN'A UĞURLANDI

Silah arkadaşlarının omzunda, tekbirler eşliğinde helikoptere konulan şehidin tabutu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.