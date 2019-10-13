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Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Çukur'da görev yapan 21 yaşındaki Piyade Onbaşı Onur Yavan, yıldırım isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

AA | 13.10.2019 - 15:51..
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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan için tören düzenlendi.

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

ŞEHİT İÇİN TÖREN

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törende, şehit Yavan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu VİDEO

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

SAMSUN'A UĞURLANDI

Silah arkadaşlarının omzunda, tekbirler eşliğinde helikoptere konulan şehidin tabutu, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Şehidin naaşı, buradaki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu

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