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Hakkari'de yol açma çalışmalarına ara yok

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

AA & Ensonhaber | 12.01.2020 - 12:45..
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Kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy ve mezra yolu yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

2 BİN 800 RAKIMDA ÇALIŞMA

Yağışların durmasını fırsat bilen karla mücadele ekibi, 2 bin 800 rakımda bulunan birçok köy ve mezra yolunda genişletme çalışmalarına ağırlık verdi.

Birçok iş makinesinin aynı anda müdahale ettiği karlı yollar genişletildi.

Hakkari genelinde köy ve mezra yollarının tamamen açık olduğunu belirten Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, olası bir kar yağışına karşı da ekiplerin hazır kıta olarak beklediğini belirttiler.

Hakkari'de yol açma çalışmalarına ara yok

Hakkari'de yol açma çalışmalarına ara yok

Hakkari'de yol açma çalışmalarına ara yok

Hakkari'de yol açma çalışmalarına ara yok

Hakkari'de yol açma çalışmalarına ara yok

Hakkari'de yol açma çalışmalarına ara yok

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