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Hakkari'de zorlu şartlara rağmen elektrik çalışması yapıldı

Çukurca ilçesinde yaşayanların elektriksiz kalmaması için VEDAŞ ekipleri karlı dağlarda enerji hatlarını tek tek onardı.

AA | 23.03.2019 - 11:36..
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Görüntüler Hakkari'nin Çukurca ilçesinden...

İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi, Çığlı köyü ve bazı üs bölgelerine enerji sağlayan nakil hatlarının kopmasına neden oldu.

2 METRE KAR

VEDAŞ ekipleri nakil hatlarını onarmak için paletli kar aracıyla bölgeye geldi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu dağlık alanda malzemeleri sırtlarında taşıyan ekipler, zorlu bir yolculuğun ardından zirvedeki hasar noktalarına ulaştı.

7 SAAT SÜRDÜ

Ekiplerin 7 saat süren çalışmasının ardından hatlar onarılarak bölgeye enerji verildi.

Hakkari'de zorlu şartlara rağmen elektrik çalışması yapıldı

Hakkari'de zorlu şartlara rağmen elektrik çalışması yapıldı

Hakkari'de zorlu şartlara rağmen elektrik çalışması yapıldı

Hakkari'de zorlu şartlara rağmen elektrik çalışması yapıldı

Hakkari'de zorlu şartlara rağmen elektrik çalışması yapıldı

Hakkari'de zorlu şartlara rağmen elektrik çalışması yapıldı

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