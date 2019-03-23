1 Çin’de bilanço artıyor: 64 ölü Çin’in doğusunda bir kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 64’e yükseldiği, 90’ı ağır olmak üzere 600’den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.

2 Reyting nasıl ölçülür Radyo, Televizyon Üst Kurulunda oluşturulan İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçüm Merkezi'nde, reyting ölçümlerinin ve denetimlerinin nasıl yapıldığı ziyaretçilere uygulamalı olarak gösteriliyor.

3 Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Tarihi eser kaçakçılığı için gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, yapılan değerlendirmeler nedeniyle serbest kaldı.

4 Hakkari'de zorlu şartlara rağmen elektrik çalışması yapıldı Çukurca ilçesinde yaşayanların elektriksiz kalmaması için VEDAŞ ekipleri karlı dağlarda enerji hatlarını tek tek onardı.

5 Ana sınıfı öğrencileri Bozyazı sahilini temizledi Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri ile engelli kursiyerler sahil temizliği yaptı.

6 Psikolojik romanın önde gelen yazarlarından Stendhal ve eserleri Mezar taşında da yazdığı gibi yaşayan, yazan ve seven yazar Stendhal, 19. yüzyılın en özel kalemlerindendi…