Hakkari'de zorlu şartlarda yol çalışması

Aşırı kar yağışları nedeniyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok yol ulaşıma kapandı.
ÇALIŞMALARA ARA YOK
Vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için harekete geçen ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 14'e kadar düştüğü bölgede yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttü.
Bölgedeki yollar ulaşıma açıldı ardından da genişletme çalışmaları yapıldı.
Çalışma yapan ekipler bir yandan da terör örgütü PKK'nın saldırı tehdidi nedeniyle endişeli.
Kalleş terör örgütü, daha önce yol çalışması yapan işçilere yönelik defalarca saldırı düzenlemişti.