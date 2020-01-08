Hakkari'de zorlu şartlarda yol çalışması

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Sandalla ulaşım eski Boğaz'da kaldı

Yüzyıl önce tüm Türkiye'de ve dolayısı ile İstanbul Boğazı'nda balıkçılık ve sandalcılık çok yaygın bir meslekti. Artan nüfus ve değişen yaşam koşulları sandalla ulaşımı bitirdi.