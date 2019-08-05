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Hakkari'deki kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak

Hakkari Valisi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın da katkılarıyla yapılacak otelin, turist çekmesi bakımından önemli olduğu söyledi.

DHA | 05.08.2019 - 16:15..
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Hakkari'deki kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak

Hakkari'de 50 milyon TL'ye mal olan kayak merkezine, bir de 100 yataklı otel yapılacak.

Projenin detaylarını, Hakkari Valisi İdris Akbıyık yaptı.

MALİYETİ BELLİ DEĞİL

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteklediği 'Hakkari dünyaya açılıyor' projesi kapsamında, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yapılacak olan 100 yataklı otelin maliyeti ise henüz belli olmadı.

Hakkari'deki kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak

6 AY KAYAK YAPILABİLİYOR

Otelin protokol sözleşmesi imzalanırken, burada konuşan Vali İdris Akbıyık, kışın sert geçtiği Hakkari'deki kayak merkezinde yılın 6 ayı kayak sporunun yapılabildiğini söyledi. Vali Akbıyık, "Daha önce Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle yapılan kayak merkezimizde, bildiğiniz gibi birkaç tesis var. Ayrıca pist uzunluğu 3 bin 200 metreye çıkarıldı." dedi.

Hakkari'deki kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak

Hakkari'nin ciddi bir potansiyeli olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, turist çekmesi açısından böyle bir girişimi hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Hakkari'deki kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak VİDEO

YARISINDAN FAZLASINI VALİLİK ÜSTLENDİ

'Hakkari dünyaya açılıyor' projesi kapsamında yapılacak otelin yaklaşık yüzde 22'sini,  DAKA gerçekleştirecek. Geri kalan kısmını ise Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi yerine getirecek. Projeye ihaleye çıktı.

Hakkari'deki kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak

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