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Hakkarili doğalgaza kavuştu

Türkiye'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğalgaz getirilmesi için yaklaşık iki yıl önce başlatılan çalışmalar tamamlandı.

DHA | 10.11.2019 - 13:14..
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Hakkarili doğalgaza kavuştu

Hakkari kent merkezine doğalgazın getirilmesi için çalışmalara 2 yıl önce başlandı.

BOTAŞ’ın 53 milyon 900 bin liraya ihalesini verdiği yüklenici firma VEMAK A.Ş. tarafından Van’ın Özalp ilçesinin Erçek Mahallesi’nde başlatılan 204 kilometrelik doğalgaz çelik boru hattı, geçen yıl 3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası'ndan Hakkari merkeze ulaştırıldı.

2 BİN HANEYE DOĞALGAZ VERİLECEK

Hattaki test işlemleri bittikten sonra BOTAŞ görevlileri de doğalgaz dağıtım istasyonuna, gaz dolum işlemi yaptı. Hat çekilen mahallelerdeki vatandaşlar evlerine doğalgaz tesisatı döşeyerek, abonelik işlemlerine başladı. Kentteki Gazi, Bulak ve Yeni mahallelerine 500 adet servis kutusu takılıp, 2 bin haneye doğalgaz verilecek.

Hakkarili doğalgaza kavuştu

Hakkarili doğalgaza kavuştu VİDEO

BİRÇOK MAHALLEDE GAZ AÇMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

Ortalama 20 kilometre hat çekilirken, ildeki doğalgaz döşeme çalışmalarının sona ermesiyle birlikte ekipler kent merkezindeki birçok mahallede gaz açma işlemine başladı.

Hakkarili doğalgaza kavuştu

DOĞALGAZ SEVİNCİ

Türkiye'nin kış aylarında havası kirli illerinden biri olan Hakkari'ye doğalgazın gelmesi vatandaşları da sevindirdi. Evine hat döşeyen Musa Kılınç, doğalgaza kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Hakkari'de yakılan kömürün hava kirliliğine neden olduğunu belirten Kılınç, kış aylarında hava kirliliğinden nefes almakta bile güçlük çektiklerini söyledi.

Hakkarili doğalgaza kavuştu

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Kılınç, "Hakkari’ye doğalgazın gelmesini hasretle bekliyorduk. Kömürün kirli havasından bir an evvel kurtulmayı istiyorduk. Çoğu insan yaşlılıktan veya astım hastalığından nefes darlığı çekiyordu. Kentimizin doğalgaza kavuşturan devletimizden Allah razı olsun." dedi.

Hakkarili doğalgaza kavuştu

KÖMÜR HAVA KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Hakkari'de doğalgaz dönüşüm ve iç tesisat işleri yapan firma yetkilisi Emrah Sulu ise kısa süre içinde kentte doğalgaz kullanımının başlayacağını söyledi. Sulu, ısınmak için kullanılan kömürün yoğun bir hava kirliliğine neden olduğunu belirterek, doğalgaz ile birlikte vatandaşların artık rahat bir nefes alacağını dile getirdi.

Hakkarili doğalgaza kavuştu

"BÜYÜK TALEP VARDI"

İlde doğalgaza çok büyük bir talep olduğunu belirten Sulu, "Hakkari’nin kirli havası ve yüksek faturalardan dolayı doğalgaza çok büyük bir talep var. Şu an yaklaşık olarak 500 dairenin doğalgaz projelerini çizip, gaz açma uğraşına başladık. İnşallah Hakkari’nin geri kalan kısımlarına doğalgazı ulaştıracağız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Hakkarili doğalgaza kavuştu

Hakkarili doğalgaza kavuştu

Hakkarili doğalgaza kavuştu

Hakkarili doğalgaza kavuştu

Hakkarili doğalgaza kavuştu

Hakkarili doğalgaza kavuştu

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