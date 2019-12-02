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Hakkarili genç kendi baz istasyonunu yaptı

Yüksekova ilçesi Onbaşılar Köyü'nde yaşayan Emrah Yardımcı, cep telefonu kullanabilmek için çeşitli malzemeler kullanarak baz istasyonu kurdu.

DHA | 02.12.2019 - 13:20..
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Hakkarili genç kendi baz istasyonunu yaptı

Yüksekova'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar Köyü'nde yaşayan Emrah Yardımcı; çanak anten, metal sini ve çeşitli malzemeler kullanarak baz istasyonu yaptı.

Yardımcı, artık evlerinde cep telefonuyla konuşabildiklerini ve internete bağlanabildiklerini söyledi.

KÖYDE CEP TELEFONU ÇEKMEYİNCE KOLLARI SIVADI

Emrah Yardımcı, 2015 yılında Akdeniz Ünıiversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümü'nü kazandı. 1 yıl devam ettiği okulu, maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakıp köyüne dönen Yardımcı, cep telefonu çekmeyince harekete geçti.

Hakkarili genç kendi baz istasyonunu yaptı

NORVEÇ'TEN ESİNLENDİ

Norveç'in güneş görmeyen ancak dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlanan Rjukan kasabasından esinlenen Yardımcı, kendisinin de yansıma yöntemi ile sorunu çözebileceğini düşünerek çalışmalarına başladı.

Hakkarili genç kendi baz istasyonunu yaptı

''ŞEBEKELER NEDEN ÇEKMESİN DİYE DÜŞÜNDÜM''

Artık evlerinde cep telefonuyla konuşabildiklerini ve internete bağlanabildiklerini anlatan Yardımcı, "Şebekeler neden çekmesin diye düşündüm. Bu işe başlamadan önce internetten biraz araştırma yaptım. Norveç'te Rjukan diye bir yer var. Bana bunun yolunu, en iyi orası anlattı ve ilham kaynağım oldu. Rjukan'a yaklaşık 6 ay boyunca güneş vurmuyormuş. Onlar da aynalardan yararlanmışlar ve güneşin ışınlarının köye vurmasını sağlamışlar. Ben de 'Şebekeyi yansıtmalı bir şekilde köye getirebilir miyim?' diye düşündüm. Bunun için çalışmalara başladım. İlk denediğimde bir tık şebeke buldum. Bundan büyük bir mutluluk duydum. Yavaş yavaş bunu büyütmeye çalıştım. Evin arkasına direk kurarak çanak anten, metal ekmek sinisini kullandım. Evin içine de 'wifi' cihazı bıraktım. Sonra ‘Bunu etrafa nasıl dağıtabilirim?’ diye, düşündüm. Bunları kullanarak evin tamamına GSM vericisi sağladım. Kış aylarında yollarımız kapanıyor. Hastamız olduğu zamanlar büyük sıkıntı yaşıyorduk. Ancak bunun sıkıntısını artık yaşamayacağız." dedi.

Hakkari'de çanak anten ve metal siniden baz istasyonu yaptı

Hakkarili genç kendi baz istasyonunu yaptı

Hakkarili genç kendi baz istasyonunu yaptı

Hakkarili genç kendi baz istasyonunu yaptı

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