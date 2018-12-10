Hakkarili öğretmenlerin zorlu mesaisi

Yüksekova ilçesine 56 kilo metre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyünde açık öğretim sınavı için kışın sert geçmesine rağmen, öğretmenler, kar kış demeden köyün yollarını tuttu.

MUTLU OLDULAR

Köye giden öğretmenler, karşılaştıkları insan sevgisiyle mutlu oldular. Sınava girecek adayların hazır bulunması ve herhangi bir sorun yaşanmaması öğretmenleri memnun etti.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Sınava hazırlananlar ise; "Mutluluk içindeyiz devletimizin sayesinde sınavlarımızı yerimizde gerçekleştiriyoruz. İlçeden gelen öğretmenlerimiz kar kış demeden köye geldiler Allah onlardan razı olsun" dediler.

"UZAK OLAN KİM VARSA ULAŞACAĞIZ"

Öğretmenler ise, her zorluğa rağmen eğitim için herkese ulaşacaklarını ifade ederek, "Eğitim gündemimizken, uzak olan ne kadar insanımız varsa kusursuz ulaşacağız. Ülkemizin eğitiminde büyük başarılar gün gittikçe artıyor. Onun için devletimize sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar