taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0814
Euro
6.7821
Altın
1643.5
Borsa
112323.05
Gram Altın
321.347
Bitcoin
53004.92

Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü

Binlerce kişi "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganlarını attı, bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okudu.

DHA | 04.03.2020 - 14:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Hakkari'de, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından hava saldırısıyla şehit edilen askerler için yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan yürüyüşe, binlerce Hakkarili katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları ile şehit askerlerin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda", "Esad şaşırma, sabrımızı taşırma", "Ne mutlu Türk’üm diyene" sloganları attı.

Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü

İSTİKLAL MARŞI VE DUA

Valilik önünde son bulan yürüyüşün ardından şehit askerler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Müftüsü Faruk Gürbüz de şehit askerler için dua okudu.

Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü

"TÜRK ORDUSU KAHRAMANLIK YAPIYOR"

Yürüşe katılan Hakkarililere teşekkür eden Vali İdris Akbıyık, Hakkari'nin tek yürek olduğunu söyleyerek, "Bugün Suriye'de şehit olan askerlerimiz için selam gönderiyoruz. Biz sadece İdlib'te şehit vermiyoruz. Çanakkale'de, Malazgirt'te, 15 Temmuz'da şehit verdik. Türk ordusu, Allah'ın aslanı gibi kahramanlık yapıyor. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü

Program, şehit olan askerlerin tek tek isimlerinin okunmasıyla sona erdi.

Hakkarililer, İdlib şehitleri için yürüdü

İlginizi Çekebilir
İranlı İş Adamı Belgrad Ormanı'nda öldürüldü
Türkiye'ye yatırım yapmak için gelen iş adamının Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu.
Süleyman Soylu: Yunan'ın yaptığını biz yapsaydık ne olurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan askerleri tarafından mültecilere karşı düzenlenen silahlı müdahale sonrasında Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Yıllarca dışlanan hoca sohbetleriyle hayran bırakıyor
Geçmişte deli denilen Ramazan Hoca, şimdi verdiği sohbetler ile sosyal medyada ünlendi.
Uşak'ta yaşayan baba, tartıştığı oğlunu öldürdü
Babasıyla tartıştığı sırada av tüfeğiyle vurulan 42 yaşındaki Bülent K. olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı baba gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
Rusya Dışişleri'nden manidar Osmanlı-Rus savaşı paylaşımı
377
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışılan konuşmasını yorumladı
320
Bahar Kalkanı'nda 2 şehit
Bahar Kalkanı'nda 2 şehit
305
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
170
İyi Parti, Aylin Cesur'a destek verdi
İyi Parti, Aylin Cesur'a destek verdi
751
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj
525
Ersun Yanal'ın tazminat isyanı
Ersun Yanal'ın tazminat isyanı
90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir