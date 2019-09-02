Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen başarılı operasyonlar, terör örgütü PKK'nın adeta belini kırdı.

Son dönemde hız kazanan operasyonların ardından Hakkari'nin yaylalarında huzur hakim oldu.

Hakkari'nin yaylaları modacıların da ilgisini çekti.

YAYLADA MODA KAMPI

3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası ile 2 bin 800 rakımlı Şüvekür Yaylası'nda kamp kuruldu ve çekimler yapıldı.

Alman ve Çek modellerin yer aldığı çekimler, bölge halkının da oldukça ilgisini çekti.

Hakkari'nin yüksek tepelerinde moda çekimi VİDEO