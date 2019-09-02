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Hakkari'nin yüksek tepelerinde moda çekimi

Hakkari yaylalarının terörden arındırılmasıyla ortaya çıkan güzellikler, modacıların ilgisini çekti.

İHA | 02.09.2019 - 09:30..
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Hakkari'nin yüksek tepelerinde moda çekimi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen başarılı operasyonlar, terör örgütü PKK'nın adeta belini kırdı.

Son dönemde hız kazanan operasyonların ardından Hakkari'nin yaylalarında huzur hakim oldu.

Hakkari'nin yaylaları modacıların da ilgisini çekti.

YAYLADA MODA KAMPI

3 bin 800 rakımlı Berçelan Yaylası ile 2 bin 800 rakımlı Şüvekür Yaylası'nda kamp kuruldu ve çekimler yapıldı.

Alman ve Çek modellerin yer aldığı çekimler, bölge halkının da oldukça ilgisini çekti.

Hakkari'nin yüksek tepelerinde moda çekimi VİDEO

Hakkari'nin yüksek tepelerinde moda çekimi

Hakkari'nin yüksek tepelerinde moda çekimi

Hakkari'nin yüksek tepelerinde moda çekimi

Hakkari'nin yüksek tepelerinde moda çekimi

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