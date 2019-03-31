Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HDP kazandı

Sonuçlara göre, Remziye Yaşar 16 bin 77, AK Parti adayı Teoman Zeydan 7 bin 526, CHP adayı Peruz Çamlı 469 oy aldı.

YÜKSEKOVA HDP DEDİ

Türkiye, bugün sandık başına giderek yerel seçim için son kararını verdi. Saat 17.00 itibarıyla başlayan oy sayımları devam ederken, Hakkari'den de güncel sonuçlar gelmeye devam ediyor fakat sonuçlar sonucu belirledi.

Buna göre Hakkari Yüksekova İlçesi Belediye Başkanlığına, 16 bin 77 oyla Remziye Yaşar seçildi.

YAŞAR'IN ÖZGEÇMİŞİ

1984 yılında Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Yüksekova'da tamamladı.