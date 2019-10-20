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Hakkı Bulut'un kızı Naz'ın evine hırsız girdi

Bahçelievler'de bir dairede kalan Hakkı Bulut'un kızı Naz Bulut, bir anda evine giren hırsızların yüzüne sprey sıkıp bayıltmasıyla ney uğradığını şaşırdı. Hırsızlar, evden birçok şey çaldı.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 11:07..
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Arabesk sanatçısı Hakkı Bulut, kızı Naz Bulut'un yaşadığı olayla zor günler geçiriyor.

EVE GİRDİLER

Çarşamba günü sabah 06:30 sularında Hakkı Bulut sabah sporu için evinden çıktı. Bu sırada iki kişi Bulut'un evine girdi. Çetin Aydın'ın haberine göre, bu sırada Naz Bulut yatağında uyuyordu.

Hakkı Bulut'un kızı Naz'ın evine hırsız girdi

NAZ BULUT'UN YÜZÜNE SPREY SIKTILAR

Naz Bulut'u gören hırsızlar uyanmaması için Naz Bulut'un yüzüne sprey sıktı.

12 BİN 500 LİRA DEĞERİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

Hızlı hareket eden hırsızlar, evdeki cep telefonu, kol saati, güneş gözlüğü ve gümüş setini alarak kayıplara karıştı. Yapılan incelemeler sonrası çalınan malların toplam 12 bin 500 lira değerinde olduğu tespit edildi.

Hakkı Bulut'un kızı Naz'ın evine hırsız girdi

DİĞER HIRSIZIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şüphelilerden A.T. gözaltına alındı. Diğer hırsızın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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