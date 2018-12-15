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Haksız kazançları çalan çete çökertildi

Yasa dışı oynanan bahislerin kazançlarını gasp etmek için kendilerini polis olarak tanıtan 9 kişilik örgüt yakalandı.

AA | 15.12.2018 - 20:23..
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İstanbul’da, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişileri gasp ettiği için gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı.

POLİS OLDUKLARINI SÖYLÜYORLARDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çok sayıda şüphelinin elde ettikleri haksız kazancı bankalardan çektikten kısa süre sonra kendilerini polis olarak tanıtan bir şebeke tarafından gasbedildiğini belirledi.

Ekipler, söz konusu gasp olaylarını 5'i özel harekat polisi 9 kişinin yaptığını ortaya çıkardı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında, kentte bir çok adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü polis memuru 5 kişi tutuklanırken, 1 polis memuru adli kontrol şartıyla, 1’i polis memuru 3 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilerin ise farklı bir soruşturma kapsamında ifadeleri alındı.

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