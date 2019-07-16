Hakurk şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Haros Komları istikametine giden otomobil kontrolden çıktı ve dereye uçtu. Kaza sonrası 1 kişi yaralandı.

TSK tarafından düzenlenen Pençe-2 harekatı kapsamında şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, törenle memleketine uğurlandı.

Elon Musk, sürücüsüz robot taksilerin üretimine başladıktan sonra elektrikle çalışan Tesla marka otomobillerin daha pahalıya satılacağını açıkladı.

Güney Afrika'nın başkentinde hafta sonundan itibaren düzenlenen saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'de 6 aylık hamile eşini yaralayıp, yanındaki Afgan uyruklu arkadaşı Mohammed Fakiri öldüren Beşir Değerli, polise teslim oldu.

ABD ordusunun, 2020 yılında yeni bir zırhlı robotik savaş aracıyla tatbikatlara başlayacağı açıklandı.

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Sancaktepe'de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de, freni patlayan otobüs dehşet saçtı. Otobüs önce bir minibüse, ardından da bir yayaya çarptı.