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Hakurk şehidi son yolculuğuna uğurlandı

TSK tarafından düzenlenen Pençe-2 harekatı kapsamında şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, törenle memleketine uğurlandı.

DHA | 16.07.2019 - 09:17..
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlediği Pençe-2 operasyonunda, basma düzenekli el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın (23) cenazesi, Van’da düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

ŞEHİT İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Törene, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, polisler ve askerler katıldı. Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Demircan'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından şehidin özgeçmişi okundu.Hakurk şehidi son yolculuğuna uğurlandı

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Şehit Ahmet Sinan Demircan'ın cenazesi, törenin ardından uçakla memleketi Gaziantep'e uğurlandı.

Hakurk şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakurk şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakurk şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Hakurk şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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