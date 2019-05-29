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Hakurk terör örgütü için stratejik önem taşıyor

Dün TSK'nın hem hava hem de kara operasyonu başlattığını açıkladığı bölgede terör kampları büyük panik yaşıyor.

Haber Merkezi | 29.05.2019 - 07:26..
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Hakurk terör örgütü için stratejik önem taşıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine peş peşe hava operasyonları gerçekleştiriyordu. Terör kampları rahat bırakılmadı ancak bölge çok geniş ve dağlık bir araziye sahip olduğu için kara operasyonuna ihtiyaç duyuluyordu.

O adım önceki gün Hakurk'ta atıldı. Tugay komandoları PKK için stratejik öneme sahip Hakurk'a ATAK helikopterleriyle indi.

Hakurk terör örgütü için stratejik önem taşıyor

TERÖRİSTLERİN KANDİL'E GEÇİŞ GÜZERGAHI

Terör örgütü PKK'nın ana kampı Kandil. Hakurk ise PKK'lı teröristler tarafından Kandil'e geçiş güzergahı olarak kullanılıyor.

SİLAH VE MÜHİMMATIN GEÇİRİLDİĞİ BÖLGE

Hakurk ayrıca PKK'lı teröristlerin silah ve mühimmatı Türkiye sınırından geçirdiği bölge. Yapılan operasyonlarla bütün bunların önüne geçilecek.

Hakurk terör örgütü için stratejik önem taşıyor

Hakurk terör örgütü için stratejik önem taşıyor

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