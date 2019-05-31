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Hakurk ve Zap bölgelerinde terör hedefleri vuruldu

Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.

İHA | 31.05.2019 - 09:40..
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Hakurk ve Zap bölgelerinde terör hedefleri vuruldu

Pençe Harekatı kapsamında Hakurk'un ardından Zap'ta da terör hedefleri bombalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AİT HEDEFLER VURULDU

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtında bölücü terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

MSB:"Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu."

Hakurk ve Zap bölgelerinde terör hedefleri vuruldu

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