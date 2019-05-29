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Hakurk'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine başlatılan hava ve kara harekatında terör örgütüne büyük darbe vuruldu.

AA & Ensonhaber | 29.05.2019 - 09:49..
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Hakurk'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyine havadan ve karadan büyük operasyon başlattı.

ATAK helikopterleri tugay komandolarını Hakurk'a indirirken, bölgede F-35'ler terör kamplarını bombaladı, İHA'lar ise gözcülük yaparak kontrolü sağladı.

Hakurk'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Dün Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

15'E YÜKSELDİ

Bakanlık bugün bir açıklama daha yaptı. Yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekâtında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." ifadelerine yer verildi.

Hakurk'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

Hakurk'ta 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

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