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Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağaralar imha edildi

Terör örgütü PKK'nın kullandığı mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken, operasyon anının görüntüleri paylaşıldı.

DHA |
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Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağaralar imha edildi

Irak kuzeyi Hakurk'ta titizlikle yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait yeni sığınak ve mağaralar tespit edildi.

Yüzlerce metre uzunluğa sahip olan ve 7-8 odası bulunan mağaralarda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

MAĞARALAR İMHA EDİLDİ

Mağaralarda yapılan aramalarda, 4 adet biksi hafif makineli tüfek, 1 adet zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet shutgun silahı, 1 adet 82 milimetrelik havan mühimmatı, 7 adet 120 milimetrelik havan mühimmatı, 28 adet RPG-7 mühimmatı, 9 adet RPG -9 mühimmatı, 1 adet el yapımı patlayıcı haline getirilerek tuzaklanmış RPG-7 roket mühimmat, 100 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, örgütsel dökümanlar, çok sayıda yaşam ve giyim malzemeleri ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi.

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağaralar imha edildi

'KOMANDOLARIMIZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İNLERİNE GİRDİ'

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin görüntü paylaştı.

‘Kahraman komandolarımız Hakurk’ta terör örgütünün inlerine girdi’ notu ile paylaşılan görüntülerde, komandoların operasyon hazırlığına, ele geçirilen malzemelerin ve mağaranın imhasına yer verildi.

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağaralar imha edildi

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağaralar imha edildi

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağaralar imha edildi

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağaralar imha edildi

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağaralar imha edildi

Hakurk'ta PKK'nın kullandığı mağaralar imha edildi

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