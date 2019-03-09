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Hal Pazarı'nda marul yüzünden kavga çıktı

Şanlıurfa Hal Pazarı'nda komşu iki esnaf arasında iş yeri önüne konulan marul kasaları nedeniyle kavga çıktı. Bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

İHA | 09.03.2019 - 15:21..
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında, Hal Pazarı'ndaki dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı.

Hal Pazarı'nda marul yüzünden kavga çıktı

BİRİ BIÇAKLA YARALANDI, DİĞERİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sona erdi. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbar üzerine olay yerine giden polis tarafından gözaltına alındı.

Hal Pazarı'nda marul yüzünden kavga çıktı

Yaralanan esnaf hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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