Hal Pazarı'nda marul yüzünden kavga çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde isimleri öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında, Hal Pazarı'ndaki dükkan önüne konulan marul kasaları nedeniyle tartışma çıktı.

BİRİ BIÇAKLA YARALANDI, DİĞERİ GÖZALTINA ALINDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavga, diğer esnafın araya girmesiyle sona erdi. Kavgaya karışan esnaftan biri bıçakla yaralandı, diğeri ise ihbar üzerine olay yerine giden polis tarafından gözaltına alındı.

Yaralanan esnaf hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.