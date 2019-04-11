Hala varlığını koruyan saat kulelerimiz

Hayatımızın parçası olan saatlerin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Neden insanlar saatleri bu kadar her yerde görmek durumunda kaldı? Cevabı çok da zor değil. Çünkü hükümet tarafından belirlenen kişilerce teyit edilip halka bildirilen zaman dilimleri, halka açık bir şekilde konumlandırılan saatler üzerinden insanlara sunuluyordu. Evrilerek her türlü şekle giren saat, bir de saat kuleleri olarak karşımıza çıktı. İşte geçmişten günümüze varlığını koruyabildiğimiz nadir eserlerden saat kulelerimiz...

ÇANAKKALE’DEKİ SAAT KULESİ

Listenin başında Çanakkale var. Tarihimizin en önemli kentlerinden Çanakkale sadece 1915’teki muhteşem zaferin ardından yaratılan yapıtlarla değil, öncesinde inşa edilen ünlü saat kulesiyle de anılması gereken bir şehir.

Dönemin İtalyan Fahri Konsolosu Emilie Vitalis’in 10 bin altın bağışlayarak yapımına başlanan saat kulesi ilk yılında üç katlıydı. Biz yakın zamana kadar 4 katlı zannediyorduk. Birkaç yıl önce tesadüfen ortaya çıkan siyah beyaz fotoğraf ortaya çıkana dek de öyle bildil. Fotoğrafta 3 katlı olduğu anlaşılan saat kulesinin günümüze dört katlı olarak ulaşmasının kesin nedeni bilinmiyor ancak tahminlerden biri; saatin aktif olduğu yıldan yaklaşık 15 yıl sonrasında bir depremin ardından zeminin zarar görmesiyle kat çıkıldığı düşünülüyor. Bir başka tahminse çevresinde binaların yükselmesiyle boyu kısa kalan saat kulesinin, denizden görünmesini kolaylaştırmak için bu katın eklendiği yönünde.

2010 yılında yetkililer bu zarar görmüş yapıyı restore etme kararını almasıyla onarıldı ve bugün tıkır tıkır çalışıyor.

TOPHANE’DEKİ SAAT KULESİ

Tophane Saat Kulesi, İstanbul’un Tophane’de Nusretiye Camii’nin yanında yer alıyor. Sultan Abdülmecid’in talimatı sonrası inşa edilen saat kulesi toplamda dört katlı bir yapı. Saat kulesi yukarı doğru kademeli olarak daralarak yükselen bir yapıya sahip.

Dört cephesi birbirine eş olarak tasarlanmış kulenin denize bakan cephedeki kapısının üstünde Abdülmecid’e ait tuğra var. Tuğranın üzerinde yer alan kitabede “1848-1849” tarihi yazıyor. Abdülmecid’in tuğrasının denize bakan cephede yer almasının sebebi de yine denizden görülmesini sağlaması için. Neoklasik tarzda yapılan bu saat kulemiz 15 m. uzunluğunda.

BİR BAŞKA TOPHANE SAAT KULESİ

Yanlış yazdığımı düşünmeyini, aynı isimde bir başka saat kulesinden bahsedeceğim. Tam 114 yaşındaki bu kule altı katlı olarak inşa edildi.

Tophane Parkı içinde bulunan saat kulesinin olduğu yerden, Bursa manzarasını görmesi nedeniyle hatrı sayılır bir süre yangın kulesi olarak da kullanıldı. Güney kısmında girişi bulunan kuleye, 89 basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılıyor. Kulenin üst katının dört cephesinde, 90 cm çapında yuvarlak saatleri görebilirsiniz. Kule, tam 33 metre yüksekliğe sahip ve hala ayakta duruyor.

KAYSERİ’DEKİ SAAT KULESİ

II. Abdülhamit döneminde yaptırılan Kayseri saat kulesi 113 yıldır hiç bozulmadan ayakta durmayı başardı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda yerini koruyan saat kulesinin inşasını Tavsunlu Salih Usta’nın üstlendiği biliniyor.

10 metre yüksekliğindeki saat kulesinin çinko çatısında bir de rüzgar gülü bulunuyor. Mekanizması Leipzig’den getirilen saat mekanizması, 4 yöne bakan kadranları çalıştırıyor.

DOLMABAHÇE’DEKİ SAAT KULEMİZ

Dolmabahçe Saat Kulesi, Bezmi Alem Valide Sultan Camii ile Dolmabahçe Sarayı’nın Saltanat Kapısı arasında bulunuyor. 1890-1895 yılları arasında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılmıştı.

Dolmabahçe saat kulesi, 27 metre yüksekliğine sahip ve 4 katlı. Kulenin basamak sayısı 94. merdiven sahanlıklarının zemini renkli taşlarla, geometrik şekiller verilerek yapıldı.

Kulenin her bir cephesinde de saat var. Deniz tarafındaki saat ayrı kurulurken, diğer üçünün eş zamanlı bir şekilde kurulduğu da bu kaynaklarda yer alan bilgiler arasında.

ERZURUM SAAT KULESİ

Erzurum Saat Kulesi’nin bir diğer adı Tepsi Minare. Saltuklu Emirlerinden İnanç Biygu Alp Tuğrul Bey tarafından İçkale Camisi’nin minaresi ve gözetleme köşkü olarak yaptırıldı. Ezan okunan yer olarak “Tepe Minare”, üstünün yıkılmasıyla “Kesik Kule” ve “Minare Kule” adını aldı. Kırım Savaşı’ndan önce kuleye bir saat yerleştirilince “Saat Kulesi” adıyla tanınmaya başladı. Kırım savaşından sonra bu saati Ruslar yerinden söküp aldı ıve bunun üzerine 1877 yılında İngiltere tarafından bugünkü saat armağan edildi.

BALIKESİR’DEKİ SAAT KULESİ

Silistre Valisi Girit-i Zade Mehmet Paşa tarafından beş katlı olarak 1827 yılında yaptırılan saat kulesi, yapı itibarıyla Galata Kulesi’ne benzetiliyor. 5 katlı olarak inşa edilen 20 metre yüksekliğindeki kule, 1897 yılında meydana gelen bir depremde yıkılıp mutasarrıf Ömer Ali Bey tarafından 1901 yılında yeniden yaptırıldı.

ANKARA’NIN SİMGESİ SAAT KULESİ

Ankara‘nın simgesi olan saat kulesi 132 yıllık bir geçmişe sahip. Dönemin Ankara valisi Sırrı Paşa tarafından Hacı Süleyman Refik Efendi gözetiminde yaptırılan Ankara Saat Kulesi, kocaman bir çana sahip. Çanın üzerinde 1884 yılında “Louis Edel” tarafından Strasbourg’da yapıldığı yazdığı için kulenin de orada yapıldığı düşünülüyor.

İZMİR SAAT KULESİ

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bu saat kulesi, Osmanlı Padişahı Sultan 2.Abdülhamit’in tahta çıkışının 25.yılını kutlamak amacıyla inşa edilmişti.

Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından hediye edilmişti.