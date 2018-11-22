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Halası tarafından kaçırılan küçük kız, Adana'da bulundu

6 gün önce Hatay'dan, halası 20 yaşındaki Asiye D. tarafından kaçırılan 5 yaşındaki A.D. isimli kız, polisin dün Adana'da düzenlediği operasyonla otogarda yakalandı.

DHA | 22.11.2018 - 16:32..
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5 yaşındaki A.D. isimli kız, 16 Kasım günü psikolojik tedavi gören halası Asiye D. tarafından evinden kaçırıldı. Hala ve küçük çocuğu her yerde aramaya başlayan polisler, Asiye D.'nin gitme ihtimali olan adreslerde arama yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı.

İŞBİRLİKÇİSİ İLE YAKALANDI

Asiye D.'nin, Adana'da görüldüğü ihbarını alan ekipler, dün kent genelindeki otogarlar ve tren istasyonunda arama çalışması başlattı.

Asiye D., minik A. ile birlikte Yüreğir Otogarı'nda bulundu. Asiye D. ve beraberindeki Levent C. gözaltına alınırken, küçük kız Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Asiye D., "Kesinlikle kaçırılma olayı yok. Yeğenim benimle gelmek istedi." dedi. Levent C. de kendilerine iftira atıldığını öne sürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Halası tarafından kaçırılan küçük kız, Adana'da bulundu

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