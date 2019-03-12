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Halay sırasında 'ne bakıyorsun' diyerek bıçakladı

Adana’da, düğünde halay çekerken yan bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişiyi yaraladığı ileri sürülen zanlı ile kavgaya karıştığı öne sürülen 5 kişi karakola götürüldü.

AA | 12.03.2019 - 09:12..
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Olay merkez Yüreğir ilçesi, Yavuzlar Mahallesi’nde 10 Mart günü meydana geldi.

İddiaya göre, Onur A. (26) ve arkadaşı Volkan Ö. (26), akrabalarının düğününe gitti. İki arkadaş düğünde oynayarak eğlenmeye başladı. Bu sırada düğüne Muhammet T. (19), Necati Ç. (23), Murat K. (20), Reber S. (20), C.T. (17) ve M.E.K. de (17) geldi. Gençler düğünde halay çekmeye başladı.

DÜĞÜNDE 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada, halay çeken Muhammet T. ile Onur A. arasında yan bakma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Muhammet T. darbedilince, Onur A. ile Volkan Ö.’yü bıçakladığı ileri sürüldü.

Halay sırasında 'ne bakıyorsun' diyerek bıçakladı

POLİSTEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Daha sonra da bıçaklama olayına ve kavgaya karışan zanlılar, olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur A.’nın durumunun ağır olduğu Volkan Ö.’nün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Halay sırasında 'ne bakıyorsun' diyerek bıçakladı

Yapılan çalışma sonucunda olaya karışan 6 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 2’si, yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Diğer zanlıların ise ifadeleri alındı. Zanlılar ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Halay sırasında 'ne bakıyorsun' diyerek bıçakladı

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