Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde, 55 yaşındaki demirci ustası Yüksel Uygun, halı saha karşılaşmasında aniden yere çöktü.
El hareketiyle arkadaşlarına seslenen Uygun'un yardımına, halı saha görevlileri ve arkadaşları koştu.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Dilinin boğazına kaçtığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Uygun'un arkadaşları, durumu sağlık ekiperine bildirdi. İhbar üzeine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi.
Muğla'da halı sahada kalp krizinden ölüm anı ViDEO
HAYATINI KAYBETTİ
İlk müdahalesi sahada gerçekleştirilen Yüksel Uygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uygun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.