Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı

İstanbullular için geliştirilen yeni uygulamayla toplu taşıma kullanan vatandaşlar, İstanbulkart yerine akıllı telefonlarını kullanacak.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta dondurucu soğuk, kar yağışı ve tip hayatı olumsuz etkiliyor.

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Milyoner sayısı 2019 sonunda 225 bini aştı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 2019'da bir önceki yıla göre 45 bin 314 kişi artarak 225 bini aştı.