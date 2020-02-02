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Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı

Muğla'da yaşayan 55 yaşındaki Yüksel Uygun, halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İHA | 02.02.2020 - 10:25..
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde, 55 yaşındaki demirci ustası Yüksel Uygun, halı saha karşılaşmasında aniden yere çöktü.

El hareketiyle arkadaşlarına seslenen Uygun'un yardımına, halı saha görevlileri ve arkadaşları koştu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Dilinin boğazına kaçtığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Uygun'un arkadaşları, durumu sağlık ekiperine bildirdi. İhbar üzeine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi.

Muğla'da halı sahada kalp krizinden ölüm anı ViDEO

Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi sahada gerçekleştirilen Yüksel Uygun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uygun'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı

Halı sahada kalp krizinden ölüm anı kameralara yansıdı

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