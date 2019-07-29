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Halı sahaya gelen kadınlar tanıştı, maç yaptı

Sosyal medyada organize olan birbirini tanımayan Ankaralı kadınlar, hayatlarında hiç oynamadıkları futbolun keyfini çıkarttı.

İHA | 29.07.2019 - 10:23..
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Sosyal arkadaşlıkların kurulduğu “activityfriend” isimli sosyal paylaşım sayfasında birbirini hiç tanımayan kadınlar, organize olarak futbol oynadı.

TANIŞIP, MAÇ YAPTILAR

Halı sahada buluşan Başkentli kadınlar, önce tanıştılar ardından da futbol maçı için hazırlıklara başladılar. Aralarında spor yapmış kişiler bulunsa da çoğu hayatında hiç futbol oynamamış olan kadınlar önce ısındı sonra başlama düdüğüyle birlikte maça başladı.

Halı sahaya gelen kadınlar tanıştı, maç yaptı

SAHADAN YORGUN VE MUTLU AYRILDILAR

Erkek hakemin yönettiği maç zaman zaman sert geçse de kadınlar sahada fairplay örneği gösterdi. Çok sayıda taraftarın da izlediği maçın sonunda her iki takım oyuncuları da sahadan yorgun ve mutlu ayrıldı.

Halı sahaya gelen kadınlar tanıştı, maç yaptı

Halı sahaya gelen kadınlar tanıştı, maç yaptı

Halı sahaya gelen kadınlar tanıştı, maç yaptı

Halı sahaya gelen kadınlar tanıştı, maç yaptı

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