Halı sahaya gelen kadınlar tanıştı, maç yaptı

Sosyal arkadaşlıkların kurulduğu “activityfriend” isimli sosyal paylaşım sayfasında birbirini hiç tanımayan kadınlar, organize olarak futbol oynadı.

TANIŞIP, MAÇ YAPTILAR

Halı sahada buluşan Başkentli kadınlar, önce tanıştılar ardından da futbol maçı için hazırlıklara başladılar. Aralarında spor yapmış kişiler bulunsa da çoğu hayatında hiç futbol oynamamış olan kadınlar önce ısındı sonra başlama düdüğüyle birlikte maça başladı.

SAHADAN YORGUN VE MUTLU AYRILDILAR

Erkek hakemin yönettiği maç zaman zaman sert geçse de kadınlar sahada fairplay örneği gösterdi. Çok sayıda taraftarın da izlediği maçın sonunda her iki takım oyuncuları da sahadan yorgun ve mutlu ayrıldı.