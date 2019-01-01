Halı ve kilimlere 40 yıldır hayat veriyor

Dokuma ustası 62 yaşındaki Veli Akkan, tarihi mekanların bulunduğu Balıklı Mahallesi'ndeki iş yerinde, eski halı ve kilimleri tamir ederek yeniden kullanılabilir hale getiriyor.

İş yerinde bulunan asırlık dokuma tezgahında, sipariş üzerine kilim de dokuyan Akkan, 40 yıldır geçimini bu işten sağlıyor.

Akkan, Isparta’nın Yalvaç ilçesinden Kütahya’ya göç ettikten sonra, yanında çalıştığı ustasından halı ve kilim tamirciliğini öğrendiğini söyledi.

USTA ÇIRAK İLİŞKİSİ

Akkan, "Ailemle 15 yaşlarındayken Kütahya’ya geldim. Çocukluk yıllarımda halı ve kilim dokumacılığı yaygındı. Ben de bu işi öğrenmiştim. Kütahya’ya geldikten sonra da tabii dokumacılık pek kalmadığı için eski yün halıları tamir eden bir ustam vardı. Ondan işi öğrendim, sonra da kendimi geliştirip bu işi yapmaya başladım. İş yerimde el sanatı icra ediyorum." dedi.