taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı

Eyüpsultan’dan Eminönü istikametinde bulunan yolda şebeke suyuna ait su borusunun patlaması üzerine İSKİ ekipleri olay yerine geldi.

İHA | 01.09.2019 - 19:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da Haliç Köprüsü altında Eyüpsultan’dan Eminönü istikametinde bulunan yolda şebeke suyunu taşıyan boru henüz bilinmeyen bir sebeple patladı.

TRAFİK AKSADI

Patlayan boru ile beraber yolda çökme meydana gelirken, polis ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. İSKİ Bakım ve Onarım ekipleri olay yerine gelerek şebeke suyunu kesti. Patlayan boruya müdahale için ekiplerin çalışması devam ederken, Eyüpsultan’dan Eminönü’ne giden trafikte aksama meydana geldi.

Bu bölgede çok fazla sondaj çalışması olduğunu ve bundan dolayı borunun patlamış olabileceğini söyleyen Mehmet Tüfekçi, "Ben mahallenin muhtarıyım. Yeni geldim. Bize bilgi verdiler. Burada ana su borusu büyük bir ihtimalle patlamış. Çok fazla su birikmiş. Burada sondaj çalışmaları var. Ondan dolayı boru yara almış olabilir. İSKİ’ye haber verdik" diye konuştu.

Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı

Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı

Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı

Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı

Haliç Köprüsü altındaki yolda su borusu patladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

Arzu Sabancı'nın 30 Ağustos paylaşımı büyük beğeni topladı

549
Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

Hollanda'da düğün konvoyuna müdahale eden polisi dövdüler

370
Seren Serengil bebeğini düşürdü

Seren Serengil bebeğini düşürdü

120
Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor

Galatasaray taraftarı Falcao'yu bekliyor

325
Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

Silopi'de kaçak elektrik önlemi mahkemelik oldu

250
Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi

Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat dönemi

130
Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

Evgeni Chernov topu iki kez çizgiden çıkardı

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir