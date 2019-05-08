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Haliç Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi

Haliç Köprüsü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İHA | 08.05.2019 - 02:59..
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Kaza, saat 01:30 sıralarında Haliç Köprüsü üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde seyir halinde olan Eray Kömürcü yönetimindeki 34 LM 0558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Haliç Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi

Çarpma sonucu otomobil sürücüsü Eray Kömürcü yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan Eray Kömürcü hastaneye kaldırıldı.

Haliç Köprüsü üzerinde kaza meydana geldi

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine çağrılan çekici ile kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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