Haliç Köprüsü'nde yangın trafiği felç etti

İstanbul'daki Haliç Köprüsü'nde 17.30 sıralarında E-5 Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm otomobili sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Yanan otomobilden çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu VİDEO

TRAFİK TAMAMEN DURDU

Dumanlar otoyolu sardı, trafik tamamen durdu Öte yandan, otomobilden çıkan dumanlar zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirirken, yangının meydana geldiği E-5 Otoyolu Edirne istikameti üzerinde trafik tamamen durdu.

Aracın tamamen söndürülüp yol güvenliğinin alınmasının ardından trafik normal akışına döndü.