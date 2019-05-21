Haliç Üniversitesi'nin okul basan mütevelli başkanı tutuk

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

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Bilek güreşçilerinden Avrupa'da 18 madalya

Bilek Güreşi Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda 8 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 18 madalya kazandı.