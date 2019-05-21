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Haliç Üniversitesi'nin okul basan mütevelli başkanı tutuk

Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topçuoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Topçuoğlu geçtiğimiz hafta eski çalışanlarla birlikte okulu basmıştı.

DHA | 21.05.2019 - 02:52..
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Topçuoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda kişi üniversitenin Sütlüce kampüsüne baskın düzenlemiş, güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşanmıştı.Haliç Üniversitesi'nin okul basan mütevelli başkanı tutuk

TOPÇUOĞLUNA TUTUKLAMA

Olayın ardından gözaltına alınan Mansur Topçuoğlu ile beraber 14 şüpheli İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Topçuoğlu, savcılık sorgusunun ardından gönderildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "resmi belgede sahtecilik" ve "cebir yoluyla eğitimin engellenmesi" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haliç Üniversitesi'nin okul basan mütevelli başkanı tutuk

Haliç Üniversitesinin eski çalışanları kampüsü bastı VİDEO

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