Haliç'in ağzında Dem'li bir rota: Karaköy

Cihangir’den başlayıp, Asmalı ve Tünel civarına uzanan yollardan geçip, Yüksek Kaldırım’dan aşağı inip Karaköy’den Tophane’ye kadar devam eder bu serüven. Karaköy, bankaları ve iş hanlarıyla ünlü en eski ticaret merkezlerinden biri, Eski Galata semtinin modern adı, Haliç'in ağzında bir semtti eskiden. Fakat gel gör ki İstanbul'un kalbi şu sıralar Dem'de, Pim'de atıyor.

İSTİKLAL CADDESİ Mİ KALDI

Yeni nesil İstiklal'in güzel günlerini göremedi; Beşiktaş'ın tatlı zamanlarını kaçırdı desek yeridir. Bundan 10 sene önce insanların gözü Karaköy'ü, Cibali'yi, Cihangir'i görmezdi. Tabii o zamanlar bu semtler İstiklal kadar ne keyifli, ne de popülerdi. Seçici müşterisi gider çayını içerdi, butik kafede yemeğini yer, akşam küçük bir pubta eğlenirdi. Şimdi gel de gör Karaköy'ü, Cihangir'i. Mekanlara rezervasyon yaptırmadan içeri girmek mümkün değil. Tıklım tıklım olmuş sokaklar. İnsanlar gırla geliyor semte.

KARAKÖY'Ü ANLAMAK LAZIM, SEMTİN BİR TARZI VAR

Bazı semtlerin kendine has bir tarzı, bir stili olduğunu düşünüyorum. İnsanıyla, kafesiyle, restoranıyla, duvarlarıyla, sokaklarıyla bir bütün. Karaköy'e gitmeden önce ne aradığını kendine sormalısın. 'Kahve mi, bira mı; hamburger mi, makarna mı? Sessizlik istiyosan Karaköy'ün dingin saatlerini bilmen lazım. Gürültü istiyorsan geceleyin gitmen lazım. Funk olsun, Wom olsun, Ayı olsun, Old Town olsun hepsi bu sokağın müdavimleri.





Karabatak, Dem, Pim, Nar, Fil gibi Karaköy'le bütünleşen meşhur kafeleri hiç söylemiyorum bile.

Sokak aralarında kahvehanelerinde içilen çayın eşi benzeri olmaz. Yokuşları, merdivenleri, altgeçitleri, seyyar baklavacıları, sabah güneşi, balıkçıları, limanı bir başka bu semtin. Sokaklarında kaybolmak, duvar sanatını görmek ve değişime ortak olmak için gelin Karaköy’de ne yapılırmış bir bakalım.

YOL ÜSTÜNDE MOLALAR

Paris'in köşe kafeleri mi desem, Çengelköy'ün çaycıları mı bilemedim ama Karaköy baştan aşağı sokak kahvecileriyle dolu. Özellikle Kılıçali Paşa Cami-Necatibey Caddesi-Maliye Caddesi- Kemankeş Caddesi arasında kalan dar sokaklardaki mekanlar pek fenomen. Renkli renkli boyanmış sandalye ve masalara gelecek Türk kahvesinin tadı bambaşka. Herhangi birinde oturup yoldan geçen insanları izleme modası var burada. Salaş kıyafetler, hippi tarz giyimler Karaköy'ün yerlisini anlatıyor.

Graffitili duvarlar olmazsa olmaz...

Hırdavat gezegeni: Perşembe Pazarı...

SOKAKLARA ADETA KAHVE KRALLIĞI KURMUŞLAR

Konsept kafeler olduğu gibi, barlarıyla da ünlü bu semt. Özellikle barlar sokağında bulunan ve art arda dizili mekanlar akşam 8'den sonra çok ses yapıyor. Her bardan bir şarkı sesi geliyor, insanların sesi birbirine karışıyor, müziğin ritmi yüksek ve enerjisi bol bir ortam ortaya çıkıyor. Anlayacağın Karaköy gün batımının ardından başka bir hayata bürünüyor.

YEMEKSE YEMEK, EĞLENCEYSE EĞLENCE

Semtin en güzel yanlarından biri de ihtiyacın olan her şeyi bir şekilde sana ulaştırması. Canın hamburger çektiyse hamburger, tost çektiyse tost, ıstakozsa ıstakoz. Elini boş göndermez Karaköy. Sabah masa başında işini yapar, öğlen çayını, akşam kokteylini içersin. Kahvaltısını da, akşam yemeğini de çok seversin.

FRANSIZ GEÇİDİ'NDE HAREKET VAR

Dönelim, 1860’da inşa edilen ve adını, Karaköy Limanı’na yanaşan Fransız gemilerinin mallarını Galata’daki Fransız ticaret merkezine taşımak için kullanılmasından aldığı sanılan Fransız Geçidi’ne. Karaköy’ün en hareketli noktalarından biri. Mâ’Nâ bu sokağın en göz alıcı mekanı olsa gerek.





KOMANDO MERDİVENLERİ'NDE BİR INSTAGRAM FOTOSU

Bankalar Caddesi ile Banker Sokağı'nı birleştiren Kamondo Merdivenleri bölgenin en önemli banker ailelerinden biri olan Kamondo Ailesinden Abraham Salomon Kamondo adına yaptırılmış zamanında. Sokağın önemli bir simgesi. Belki fotoğraf çekilmek istersin.



