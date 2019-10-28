taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.774
Euro
6.3968
Altın
1504.82
Borsa
100215.95
Gram Altın
279.533
Bitcoin
56099.96

Haliç'in sularına düşen şahıs kurtarıldı

İstanbul Atatürk Köprüsünden (Unkapanı) Haliç'in sularında düşen yabancı uyruklu sudan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 28.10.2019 - 05:25..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Dün akşam saat 19.45 sıralarında Atatürk Köprüsü (Unkapanı) üstünde duran ismi belirlenemeyen 30’lu yaşlardaki yabancı uyruklu şahıs, Haliç’in soğuk sularına düştü.

Haliç’e yabancı uyruklu şahıs düştü VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Karaköy Perşembe Pazarı mevkiinde suya düşen şahsı gören güvenlik görevlileri, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şahsı sudan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sudan çıkarılan yabancı uyruklu şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, şahsın intihar mı ettiği yoksa kaza sebebiyle düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Haliç'in sularına düşen şahıs kurtarıldı

Haliç'in sularına düşen şahıs kurtarıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

Rusya, DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölümünden şüphe duyuyor

90
Bodrum'daki kaçak yapılardaki yıkım devam ediyor

Bodrum'daki kaçak yapılardaki yıkım devam ediyor

53
Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuğun vücuduna demir saplandı

Kocaeli'de 10 yaşındaki çocuğun vücuduna demir saplandı

4
ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

ABD'den tatbikat için Yunanistan'a askeri sevkiyat

13
12 yaşındaki kızın 152 santimetrelik saçları ilgi çekiyor

12 yaşındaki kızın 152 santimetrelik saçları ilgi çekiyor

23
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

2
Boğazdaki gemilere Türk Bayrağı verildi

Boğazdaki gemilere Türk Bayrağı verildi

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir