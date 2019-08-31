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Halid Şeyh Muhammed, 2021 yılında hakim karşısına çıkacak

11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed, 11 Ocak 2021'de mahkeme önüne çıkacak. Muhammed, 3 bine yakın cinayetle suçlanacak.

Detay Haber | 31.08.2019 - 14:07..
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11 Eylül saldırılarının sorumluları Halid Şeyh Muhammed ve Guantanamo cezaevinde bulunan dört tutuklu daha 11 Ocak 2021'de askeri mahkeme önüne çıkarılacak.

3 BİNE YAKIN CİNAYET

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu beş kişi de ''savaş suçu işlemek'', ''terörizm'' ve 3 bine yakın cinayetle suçlanacak.

Halid Şeyh Muhammed, 2021 yılında hakim karşısına çıkacak

İLK KEZ YARGI AŞAMASINA GEÇİLECEK

Eğer suçlu bulunurlarsa, beşi de ölüm cezası ile karşı karşıya kalabilir. Bu gelişme ile 11 Eylül 2001'de, New York, Washington ve Pennsylvania'da gerçekleşen saldırılarla ilgili Guantanamo'da tutulanlar özelinde ilk kez yargı aşamasına geçilmiş olacak.

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