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Halil Sezai, saçlarını kestirdi

Koronavirüs sebebiyle evinden dışarı çıkmayan Halil Sezai, salgın günlerinde saçlarıyla vedalaştı.

Haber Merkezi | 27.03.2020 - 08:49..
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından korunabilmek amacıyla kedisi, köpeği ve kaplumbağasıyla beraber eve kapanan Halil Sezai, karantina günlerinden fotoğraflarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor.

SAÇLAR GİTTİ

Sezai, sayfasına eklediği son kareyle sevenlerini şaşırttı. Uzun saçlarını kazıtan ünlü şarkıcı, fotoğrafın altına esprili bir not düştü:

"MEMNUN MUSUN ÇİN?"

“Al işte olacağı buydu. Memnun musun korona? Memnun musun Çin?”

Bu paylaşıma Instagram kullanıcılarından yorum yağdı.

Halil Sezai, saçlarını kestirdi

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