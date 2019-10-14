Halit Ayar cinayetiyle ilgili iddianame kabul edildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 7 Eylül akşamı para istedikleri gençlerden birini yaralayıp, Halit Ayar'ı (23) bıçaklayarak öldürdükleren ve 9 Eylül'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan katiller Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianame, gönderildiği İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

27 ARALIK'TA DURUŞMA VAR

Başsavcılık iddianamesini kabul eden mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 27 Aralık'ta yapılmasını ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın, "bir suçu işleyememekten duydukları infialle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İDDİANAME

İddianamede bu iki sanığın ayrıca iki kişiye karşı "bir suçu işleyememekten duydukları infialle kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 26 yıldan 40 yıl ve bir kişiye karşı "gece vakti silahla yağmaya teşebbüs etme" suçlarından da 5 yıldan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 31 yıldan 47 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.