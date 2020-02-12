Halit Ergenç: Bergüzar'ı pamuklara sarıyorum

Oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi.

"CANIM BENİM"

Eşi Bergüzar Korel’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ”İşine aşık" sözleri Ergenç’e hatırlatılınca, "Canım benim o" dedi.

"DUYGUSAL BU ARALAR"

Hamilelik sürecinde duygusal olduğunu söyleyip, müzik dinlediğinde ağladığını söyleyen Korel’in açıklamalarına eşi Ergenç, "Duygusal olmaması mümkün mü, hamile o. Pamuklara sarıyorum onu, canımın içi o" diye konuştu.

Ali adında bir çocukları olan ünlü çift, ikinci oğullarını kucağına almak için gün sayıyor.