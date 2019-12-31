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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti alışverişte

İkinci çocuklarına kavuşmak için gün sayan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti yeni yıl alışverişine çıktı.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 10:52..
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Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. 2019 yılının son günlerinde alışveriş yapan ikili, el ele mağazaları dolaştılar.

BERGÜZAR'IN FİKRİ ÖNEMLİ

Tekstil ürünleri satan mağazalara öncelik veren ikiliden Halit Ergenç, beğendiği ürünler hakkında eşinden fikir alması ve danışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Evliliklerinde 10'uncu yılı geride bırakan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, ilk günkü gibi el ele alışveriş yapmaları dikkatlerden kaçmadı.

İSİM BELLİ DEĞİL

İkinci oğlunu dünyaya getirmeye hazırlanan Bergüzar Korel ise isim konusunda şu açıklamayı yaptı: "İnanın henüz bir isim bulamadık. Hatta bugün bile konusu geçti. Ama şu anda karar aldığımız bir isim yok."

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti alışverişte


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